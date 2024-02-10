一代天驕成吉思汗與他的蒙古鐵騎威震八方，殺伐無數，開創版圖橫跨歐亞大陸，為了震懾敵人、掃除異己，成吉思汗每到之處幾乎會進行屠城，唯獨3類人不殺，看似開恩的舉動，其實別有用心，並且因此戰無不勝。

根據《網易》報導，成吉思汗是一位傑出的軍事家，同時也是冷酷無情的統治者，由於蒙古軍僅15～20萬，為了避免日後夜長夢多，所到之處幾乎會選擇屠城，依歷史學家計算，死在成吉思汗手上的老百姓至少3000萬人。不過成吉思汗屠城前，總會赦免一千到數萬人不等，主要分為3類人。

首先是工匠，蒙古大軍在屠城前會先篩選出工匠，讓他們幫忙製造投石器、火弩等強大的攻城利器，城牆再也阻擋不了蒙古大軍。其次是留下一批身強力壯的平民當作炮灰，這些人又稱作「簽軍」，必須扛起搬運物資、挖建防禦工事等體力活，打仗時充當前鋒，成為蒙古大軍的人肉盾牌，或是當成墊腳石，扔進護城河或戰壕，也因為有了這些犧牲品，大大減少蒙古軍的損失。

最後則是刻意放走一部份貪生怕死的人，成吉思汗深信，只有「恐怖」才能令人不戰而屈，這些逃亡的平民會跑到其他城池，加油添醋地不斷散播謠言，從而引起恐慌，導致人心惶惶。當蒙古軍抵達下一座城池時，當地往往會因為害怕而棄械投降。