國外女網紅阿曼達（Amanda Diaz Rojas）日前搭機時，行李箱突然不明原因瘋狂震動，被機組人員要求下機，直到打開行李箱之後，眾人才知道裡面並沒有任何可疑武器，而是情趣用品。過程中阿曼達因為太過緊張，一直無法將電源關閉，慌亂反應讓現場眾人忍不住笑出聲。

綜合外媒報導，阿曼達在飛機起飛前不久，隨身行李突然不明原因狂震，還傳出「嗡嗡嗡」的聲音，讓一旁的乘客十分不安，就連機組人員也懷疑阿曼達攜帶可疑武器，於是要求她將行李箱從頭頂上方的置物櫃中取出盤查。

不過阿曼達卻一臉尷尬，害羞地蹲在地上將行李箱打開，這時眾人才意識到行李箱內放置的並不是可疑武器，而是阿曼達的情趣用品，只是不知為何突然被啟動，才會瘋狂震動。阿曼達的性癖曝光後，尷尬地尋找電源鍵想將其關閉，但因為太緊張，遲遲無法關上，導致情趣用品又震動了一段時間，讓一旁的機組人員忍不住笑出聲。

影片曝光後，瞬間吸引超過1250萬觀看次數，網友們紛紛留言打趣笑說「看來這是妳打包行李的必需品」、「有夠糗」、「如果發生在我身上，真的會尷尬到爆」。

根據美國運輸安全管理局的規定，旅途中攜帶情趣用品並不違法，但是否能通關，取決於安檢人員的決定。報導也提醒，旅客搭機前要先了解目的地國家對於情趣用品的限制，以免遭到沒收。