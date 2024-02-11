澳洲正妹泰拉（Taila Maddison）因為在OnlyFans平台上擔任成人網紅而小有名氣，日前為了療情傷，10天內和22名男子約砲，因此被罵是「蕩婦」，讓她忍不住感嘆，即便到了2024年，這個社會對於男女仍存在雙重標準。

根據《每日星報》報導，25歲的泰拉是一名成人網紅，日前與男友分手後，選擇前往歐洲展開為期10天的療傷之旅，並藉由和22名陌生男人上床，希望能夠轉移注意力，淡忘前男友。

不過泰拉指出，這段「性愛療傷之旅」卻引來許多批評，除了被辱罵是蕩婦之外，更有網紅幹譙她的所作所為讓整個家族蒙羞。泰拉坦言，因為性工作者的身分，早已習慣批評謾罵，「我試著封鎖大部分的負面攻擊，但這次的規模大到讓人難以忽略。」

泰拉感嘆，到了2024年，社會對於男女的雙重標準仍然存在，「如果今天是一個男的拍下這部影片，他和他的兄弟們一定會彼此擊掌歡呼」，換作是女人卻必須承受外界的負面攻擊。

泰拉是一名充滿話題性的成人網紅，去年5月自曝毀了媽媽的婚姻，指出陰錯陽差發現OnlyFans平台上的頭號粉絲竟然是繼父，對方不僅每天與她私訊聊天，還陸續斗內近2000美元（約台幣6.1萬元），提出訂製特殊性愛影片要求，也會購買她的內褲照。事情曝光後，讓她感到相當噁心，封鎖了對方的所有聯繫方式，母親得知後也馬上將繼父趕走。