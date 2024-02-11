英國一名男子日前深夜揹著冰箱，在馬路上跑步，因為行徑太過可疑，被路過的警察攔下，直到在得知男子是為了馬拉松比賽做準備時，警察也忍不住笑了出來，還為他加油打氣。

根據《紐約郵報》報導，來自英國的丹尼爾（Daniel Fairbrother）日前在赫特福德郡（Hertfordshire）史蒂文納吉（Stevenage）揹著25.7公斤的白色冰箱練跑時，突然被警察攔下，並好奇問他，「你應該知道我們為何要攔你，你背上那台是冰箱對吧？」

原來警方誤以為丹尼爾是小偷，才會在夜深人靜時揹著冰箱一路小跑步。對此，丹尼爾表示是為了倫敦馬拉松比賽做準備，希望能一舉打破「攜帶家用電器跑最快」的金氏世界紀錄，目前該紀錄是由英國選手山姆（Sam Hammond）在2023年2月所創下的4小時52分10秒。

丹尼爾也提到，之所以想要打破世界紀錄，是為了要幫慈善組織「英國糖尿病協會」（Diabetes）籌集資金，「這是為了支持我最好的朋友，他是第1型糖尿病患者」。至於被警察誤以為是小偷，丹尼爾表示，自己並不介意，畢竟警察是盡忠職守，「如果再被攔下10次，我也不會生氣」，影片曝光隨即掀起熱議。