大陸河南一家8口長住飯店達229天，影片曝光後引發網友熱議，女主人透露，每天只需支付房費1000人民幣（約新台幣4360元），就能換來一家人舒適的生活，大家都相當滿意，且認為十分划算，打算一輩子都住在飯店裡面，面對網友的質疑，她則霸氣回應，他們已經在多個城市擁有共6間房子。

綜合陸媒報導，河南南陽一名日前PO出影片，稱一家8口住在飯店已經229天，開的是一間套房和2間標準房的房型，總面積共90平方公尺，每天房費1000人民幣，不需要再額外支付停車費和水電費，也不需要簽訂合約，隨時都可以收拾走人，一家人住得非常舒服也覺得很划算，想要一輩子都要住在飯店內。

影片曝光後引發網友熱議，有人計算後發現，女子一家住在飯店，一年要花費超過36萬人民幣（約新台幣156.9萬），忍不住吐槽，「一年付的錢都可以首付買間小房子了」、「住五十年1825萬（人民幣，約新台幣7957萬），為什麼不在北京、上海、廣州、深圳買房？」還有人質疑女子一家是在炒作，不久後就會開始直播賣東西。

面對網友的質疑女子回應，她認為每個人的生活方式都不一樣，而且住飯店比租房子方便，還可以用多出來的時間賺錢，一家人也很喜歡住飯店的感覺，已經達成共識，要一輩子住在飯店裡；另外女子也強調，他們一家不是不買房，而是已經在遼寧瀋陽、河南鄭州、吉林長春等城市共有6間房子了。