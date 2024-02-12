德國一間動物園近日宣布，要撲殺園內近一半的狒狒，並餵給其他食肉動物吃，引發網友熱議。動物園園長指出，園內狒狒數量已經超過可容納數量，雖然試過很多方法想要解決，卻都沒有奏效，為了讓狒狒有更好的生存環境，才不得已做出這個決定。

根據《每日郵報》報導，德國紐倫堡動物園（Nürnberg Zoo）的狒狒數量多達45隻，遠遠超出本來25隻的容納範圍，雖然園方試圖解決狒狒的失控繁殖，但都沒有奏效，過多的數量導致狒狒生活空間變小、壓力激增，容易爆發更多的流血衝突，於是動物園長恩克（Dag Encke）宣布，決定撲殺園內近一半的狒狒，並將其餵給其他食肉動物。

消息曝光後，立刻引發動物保護團體反彈，德國動物善待組織（Peta Germany）的生物學家維茨（Yvonne Würz）發布聲明表示，「餵養和撲殺動物是動物園自己造成的惡性循環，只有制定停止繁殖和關閉動物園的計畫，才能打破這種情況。」該組織也強調，如果紐倫堡動物園真的開始撲殺狒狒，將會對負責人提出刑事指控。

不過恩克表示，動物園曾試圖將狒狒重新安置到西非的野生動物保護區，但那裡狒狒的數量也同樣激增，沒有多餘的空間收容，「動物園內沒有人認為這是件好事，但這確實是最明智的做法。」報導指出，國際自然保護聯盟（International Union for Conservation of Nature）將幾內亞狒狒（Guinea Baboon）列為瀕危物種，應該被飼養在動物園內，以保護物種。