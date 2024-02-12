墨西哥成人男星馬林有「情色之王」的稱號，因為和3名女子建立多角戀關係而聲名大噪，近日他再度投下震撼彈，稱將迎娶4名新老婆，更自豪一周的每天晚上都有不同的老婆陪伴，引發熱議。

根據《每日星報》報導，馬林（Alex Marin）於2021年宣布和3名女子建立多角戀關係，經常在社群平台分享一家4口的甜蜜合照，不過馬林坦言，有時妻子之間的忌妒也會引發問題，所以雖然法律上的合法妻子是米雅（Mia Marin），他也會稱呼其他情人為「老婆」。

馬林受訪時透露，他和「老婆們」不僅是戀人關係，還是工作夥伴，他和米雅結婚後，就開始嘗試拍攝成人作品，之後馬林又在其他的作品中，認識了第二任和第三任「老婆」，而如今從業10年的米雅表示，想要卸下女優身分，告別成人作品產業。

另外馬林還投下一枚震撼彈，宣布他的愛巢將迎來4名「新老婆」，不過暫時不會透露她們的身分，「我因為擁有3名老婆而出名，但現在我有7名老婆了，隨著時間的推移，大家會慢慢認識她們的。」對此他還表示，一周有7天，所以一次娶7名老婆大概就是極限，而他也會一視同仁地對待每個人，和不同的妻子度過每個夜晚。