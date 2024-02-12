美國一間水族館內的一隻魟魚離奇懷孕，因為館內全是雌性的魟魚，並沒有雄性，工作人員推測牠可能是「無性生殖」，或是曾和牠共用同一個水缸的鯊魚所為，不過一切真相仍需等到魟魚寶寶出生後，才能透過比對DNA得出結果。

根據《商業內幕》報導，美國北卡羅來納州的ECCO團隊水族館與鯊魚研究室（Aquarium & Shark Lab by Team ECCO）的工作人員發現，館內一隻雌性魟魚夏洛特（Charlotte）從去年9月開始，體內出現異常腫脹，起初大家還以為是惡性腫瘤，檢查過後才驚覺牠居然懷孕了，離奇的是，水族館內的魟魚全是雌性，並沒有雄性。

水族館主任史蜜絲（April Smith）指出，夏洛特懷孕有2種可能原因，第一就是「孤雌生殖」，意指雌性動物可以自行產生胚胎，無須經過精子和卵子結合的過程；第二則是水族館曾在去年7月，讓2條白斑竹鯊（Whitespotted Bamboo Shark）和夏洛特共用水缸，當時工作人員在夏洛特身上發現數道咬痕，是鯊魚進行交配後會留下的痕跡。

史蜜絲透露，根據最新的超音波檢查，夏洛特體內可能懷有2至3個胎兒，等到胎兒出生後，水族館就會進行DNA比對，確認是否為白斑竹鯊的「親生小孩」。報導也指出，因為白斑竹鯊和魟魚在分類學上密切相關，都屬於軟骨魚綱，因此理論上可以進行雜交。