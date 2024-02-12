今年（2024）是龍年，而龍也是十二生肖中唯一的神話動物，大陸歷史專家指出，其實十二生肖最一開始的版本並沒有龍，動物都是選擇日常生活中最常見的，因此與地支「辰」對應的其實是蟲，只是因為古人認為蟲不雅，指向性也不明確，才會替換成龍。

大陸考古學理事會長王巍在央視節目《中國國寶大會》中指出，十二生肖其實在《詩經》中就曾個別出現，而最早發現有關十二生肖的記錄，則是出現在甘肅天水放馬灘出土的秦簡《日書‧十二地支占盜》中，將12種動物與12個地支相結合，並用來紀年，且一直延續到現在。王巍介紹，《日書》實際上等於現今的《黃曆》，是當時的人們為了選擇吉日時會參考的書籍。

大陸浙江省博物館館長陳水華則說，十二生肖最一開始其實就是身邊最常見的12種動物，甚至把蟲都包含進去，因此地支「辰」最早對應的動物並不是龍，而是蟲，後來是因為覺得蟲不雅，指向又不明確，才換成只存在於神話傳說中的龍。

陳水華補充，不少人好奇為什麼十二生肖中沒有也同樣常見的「貓」，他表示民間有許多傳說，其中一種說法稱，當初貓請求老鼠幫牠報名參加十二生肖，老鼠自己入選了，卻沒有替貓報名，才會導致現在「貓抓老鼠」的局面。陳水華表示，貓沒有入選十二生肖，很可能只是因為當時貓並沒有上榜的動物這麼常見。