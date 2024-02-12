美國一名旅客從非洲國家剛果返國，在機場被檢疫犬嗅出行李有違禁品，他謊稱是因為帶了魚乾，開箱檢查後卻發現行李內藏有4具猴子乾屍，他才終於坦承，帶回來是要自己吃的，目前該名旅客的行李已經被全數沒收，猴子乾屍也遭登記並銷毀。

Airport K9 sniffs out mummified monkeys at Boston airport https://t.co/d6SCt8D58l — The Guardian (@guardian) February 11, 2024

根據《衛報》報導，美國波士頓洛根機場（Logan Airport）一名從剛果返美的旅客，被檢疫犬嗅出行李中有不尋常物品，該名旅客一開始辯稱只是魚乾，最後卻被發現行李藏有4具猴子乾屍，他才終於坦承，把乾屍帶回美國，是為了自己要吃。

美國海關及邊境保衛局（CBP）主任卡拉維亞（Julio Caravia）指出，基於防疫原則，野生動物的肉品或經過簡單處理的肉品都禁止攜帶進入美國，「這些肉品可能攜帶會致病的病毒，比如伊波拉病毒等。」

CBP發言人比塞特（Ryan Bissette）則表示，該名旅客並沒有因為攜帶猴子乾屍入境受到任何指控，只是他的行李被全數沒收，而行李中近4公斤的猴子乾屍已經被登記並銷毀。

大陸廣東省深圳市一名女子也曾經異想天開，試圖攜帶6條球蟒入境，海關人員眼尖發現她神色異常，兩側口袋詭異隆起，急忙將她攔下搜查，最後在口袋中掏出3個裝有活物的黑色棉襪，每個棉襪裡都被塞進2條球蟒。