美國德州一對夫妻感情破裂、處於分居狀態，然而丈夫得知妻子懷孕後，一改之前的態度，突然積極示好，還主動送早餐、倒水給妻子喝，常常督促妻子喝水，妻子喝完水卻感到身體不適，暗中調查才發現，丈夫竟在水裡偷下墮胎藥，試圖讓她流產。

根據《NBC News》報導，美國德州一名女子凱瑟琳（Catherine Herring）在2022年時懷了第三胎，並告訴丈夫梅森（Mason Herring）這個消息，當時夫妻的感情已經出現問題，處於分居狀態，但雙方仍參加夫妻諮商，試圖彌補這段關係，然而梅森聽到妻子懷孕後非常不開心，當晚還傳簡訊給妻子，稱凱瑟琳懷孕會破壞他的計畫，讓他看起來像個混蛋。

豈料一陣子後，梅森突然改變態度，開始關心凱瑟琳的身體狀況，不但為她送來早餐，還督促她喝水，凱瑟琳注意到水十分混濁，梅森卻辯稱是杯子太髒，更直言要看她喝完整杯水才要離開，凱瑟琳喝完後立刻出現不適症狀，還因為出血被送進急診室，所幸平安保住孩子。

凱瑟琳懷疑梅森故意毒害她，於是在家周圍安裝監視器，結果6度拍到梅森在她的飲用水、飲料中下藥的畫面，還從垃圾堆裡發現梅森丟掉的藥包，經檢驗證實含有用於墮胎的米索前列醇（Misoprostol）。

目前梅森已經認罪，被判處180天監禁和10年緩刑，同時禁止他與凱瑟琳以及已經1歲的女兒接觸。然而凱瑟琳對判決結果並不滿意，「我不認為180天監禁對於一個試圖7次殺害女兒的人來說是公正的判決。」據悉，凱瑟琳的女兒受墮胎藥影響而早產，且有發育遲緩的狀況，一周需到醫院接受8次治療。