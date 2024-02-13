現代人為了生活方便，衍生出許多便捷服務，例如叫外送，不過早在唐宋時期就已出現。《清明上河圖》繪出北宋汴京的繁榮，當時出現坊市合一的城市格局，店家推出不少銷售新招，例如打廣告或提供外賣服務，此外宋朝人也熱衷租車。

大陸央視節目《開學第一課》介紹，《清明上河圖》繪出近千年前宋人的生活細節，例如圖中畫有一名男子手拿碗筷，似乎正在趕路，他其實是「外送員」，捧著餐點準備送到顧客面前，由於路程不長，所以身上還繫著圍裙，此外還有一幕是顧客坐在馬車上，宋朝已有租車服務，類似於現今搭計程車，假若路途遙遠，顧客還能選擇牛車。

根據《香港01》報導，宋朝打破前朝的市井貿易規定，出現坊市合一的城市格局，商業活動的時間與地點不再受限制，加速北宋商業繁榮，因此宋朝人不愛在家開伙，而是喜歡買外食，根據《東京夢華錄》記載「市井經紀之家，往往只於市店旋買飲食，不置家蔬菜」，指居住在宋朝汴京的小康家庭，平時懶著下廚，習慣購買外食。

古人為避免送餐時間太久，出現飯菜冷掉的狀況，還發明專門盛裝餐點的飯盒，稱為「食盒」，材質分為木頭、竹子、琺瑯、漆器等，其中以木質最常見，另外還會在飯盒內放器皿「溫盤」，由上下兩層構成，中間呈現空心，使用時熱水注入夾層，菜餚盛裝完畢後放於器皿上，藉助熱水散出的熱氣為飯菜保溫。