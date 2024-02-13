印度一名男教師近日重新裝潢住家，未料裝修工人在施工時，竟在男教師臥室的地板下，發現多達5條眼鏡蛇，讓眾人都嚇壞了，裝修工人被迫擔起捕蛇的重責大任，所幸最後無人受傷，5條眼鏡蛇也被帶往安全區域放生。

根據《DNA India》報導，印度比哈爾邦一名男教師庫馬爾（Baban Kumar）日前重新裝修住宅，未料工人一拆開地板，就看見一條眼鏡蛇在下方滑動，讓眾人都嚇一大跳，之後他們再仔細檢查，發現地板下竟藏有5條眼鏡蛇，而這些毒蛇被發現的地點，就是庫馬爾的臥室。

裝修工人曼什尼（Manish Kumar）透露，他和其他工人肩負了捕蛇的重責大任，破壞了一大塊地板，才順利抓住所有的眼鏡蛇，事後已經將牠們帶往安全的地方野放；村民們聽到消息，也都感到震驚不已，紛紛趕往現場圍觀。

報導指出，許多人會將眼鏡蛇和眼鏡王蛇搞混，但兩者之間其實存在極大差異，眼鏡王蛇重約10至20磅（約4.5至9公斤），長約12至18英尺（約3.6至5.4公尺），而眼鏡蛇的體型較小，重約5至10磅（約2.2至4.5公斤），長約2至10英尺（約0.6至3公尺）。

另外眼鏡王蛇立起上半身後，高可達4英尺（約1.2公尺），並用這個姿勢威脅敵人或潛在的獵物，同時眼鏡王蛇毒液的毒性也很強，咬一口就能毒死一頭大象；相較之下，眼鏡蛇較常出沒於人類活動範圍，牠們雖然也有毒液，但毒性沒有眼鏡王蛇強。