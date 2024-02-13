豬肉是現代人餐桌上常見的食材，然而在古代，豬肉卻是只有下等人才會吃的肉食，因為當時廁所和豬圈都建在一起，導致人們嫌棄豬很髒，不願吃牠的肉，後來是因為受到北方民族的飲食習慣影響，加上主流肉食價格變貴，豬肉才逐漸成為大家常吃的肉食。

大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，先秦和秦漢時期的廁所都建在二樓，底下則是豬圈，讓豬食用人類的糞便，以達到「循環利用」的效果，導致豬很長一段時間都被人嫌棄很髒，明朝醫學家李時珍所撰寫的《本草綱目》曾引用《林氏小說》，寫道「豕食不潔，故謂之豕」，稱豕（ㄕˇ；豬的意思）和屎同音，就是因為牠吃的東西不乾淨。

而豬肉也被認為是下等人才會吃的肉食，上等人則是吃羊肉、魚肉、雞肉等，宋朝著名文人蘇軾曾描述豬肉是「貴者不肯吃，貧者不解煮」，表示豪門貴族不吃豬肉，貧窮人家則不懂得料理豬肉。

但是後來豬肉卻逐漸成為漢族的主要肉食，于賡哲表示主要有2個原因。第一，古代的漢族雖然將豬肉視為下等人的食物，但不是所有民族都有這個觀念，比如北方的女真族就很愛吃豬肉，還將以豬肉為主要食材的「肉盤子」，當作待客最隆重的肉類料理，而女真族曾2度入主中原，可能對中原飲食文化產生影響。

第二，宋朝以後中原人口增多，導致地狹人稠的現象，能夠放牧羊的場地越來越小，羊的價格也隨之越變越貴，加上豬最大的優點就是好養活、不挑食，對生長環境要求也不高，所以豬肉才逐漸成為人們主要的肉食。