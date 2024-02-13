古代王朝不只要處理好內政，還得維繫外交關係，與鄰近國家政治聯姻，不少公主成為犧牲品。漢代一名公主為了增強王朝在西域的勢力，前後嫁給三任國王，歷經50年成功削弱匈奴的控制權，是相當了不起的外交家。

大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，漢武帝時期，張騫認為西域大國「烏孫國」鄰近匈奴，兩國若結盟恐對漢朝不利，建議進行聯姻，漢武帝遂選江都王劉建的女兒「細君公主」為和親人選，烏孫國當時雖保持中立，但同時與漢朝、匈奴結親，細君公主又不適應西域生活，沒多久就過世，並未拉近兩國關係。

漢朝皇帝又派楚王劉戊的孫女「解憂公主」嫁到烏孫國，她在西域待了50多年，先後嫁給烏孫三代國王，第一代是「軍須靡」，但夫妻倆年齡差距大，因此並未生下子嗣，軍須靡過世後，傳位給其堂兄弟肥王「翁歸靡」，解憂公主因收繼婚制嫁給對方，期間在解憂公主撮合下，漢朝與烏孫國聯手擊退匈奴國的入侵，使對方元氣大傷。

不過烏孫國歷代皇帝常與漢朝、匈奴和親，國內依然存在匈奴勢力，烏孫國曾一度想立解憂公主與翁歸靡的兒子「元貴靡」為嗣，並打算再次聯姻，未料翁歸靡過世後，漢朝勢力減弱，親匈奴勢力打算改立匈奴子嗣「泥靡」為王，和親因而不了了之，解憂公主為解決問題嫁給泥靡，但夫妻關係不和睦，她便夥同漢朝使者刺殺泥靡，未料任務失敗，所幸被西域都護營救，才得以逃過一劫。

事後漢朝皇帝想緩和兩國關係，帶黃金與藥物探望，並斬首使者，烏孫國不久爆發政變，翁歸靡的庶子「烏就屠」殺死泥靡，並自立為王，解憂公主的侍女「馮嫽」得知後，向烏就屠勸說，若與勢力強大的漢朝作對恐不利，他才決定與漢朝和解，烏孫國從此一分為二，解憂公主完成任務，鞏固漢朝在西域的勢力，帶著孫子孫女回到長安。