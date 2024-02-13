歷史上不少皇帝忌憚權力或功勳過大的武將、大臣而大開殺戒，像是明太祖朱元璋，在建立明朝後，便處死眾多開國功臣，不過也有一些例外，比如唐朝名將郭子儀，雖然平定過安史之亂等亂事，功高震主，但他十分聰明，在聽到來家裡修築圍牆的泥瓦匠一句話後，就決定急流勇退，最終得以善終。

大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，《唐語林》記載，郭子儀當時家中要修圍牆，於是找來一名泥瓦匠，郭子儀經過工地時，隨口說了一句「好築此牆，勿令不牢。」要求泥瓦匠把圍牆修得牢固一點。

泥瓦匠則回答「數十年來，京城達官家牆皆是某築。只見人改換，牆皆見在。」意指這10多年來，京城達官貴人家裡的圍牆都是他修的，只有見過房子的主人來來去去，但圍牆始終都在，沒有壞過。郭子儀聽完後悵然若失，最終悟出了「急流勇退」的道理，於是決定入宮，向皇帝請老退休。

于賡哲引用《舊唐書》的一段話來評價郭子儀，「權傾天下而朝不忌，功蓋一代而主不疑，侈窮人慾而君子不之罪。」表示郭子儀雖然功高蓋世，但皇帝不懷疑他；雖然權傾天下，滿朝文武不質疑他；雖然享受著榮華富貴，知識分子也不指責他，背後的原因就是因為他太會做人了。