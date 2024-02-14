美國一名男子花錢請了攝影師和職業獵人，陪同自己到南非國家開普敦展開狩獵之旅，未料過程出現小插曲，原本計畫用弓箭將水牛一擊致命，卻意外失誤，當眾人正在追擊受傷水牛時，牠突然衝了出來，用頭頂撞前來幫忙的當地負責人，負責人瞬間被撞飛在空中，小腿也因此受傷，所幸傷勢不嚴重，水牛最後則被射殺死亡。

根據《每日郵報》報導，國外一名43歲攝影師馬丁（Martin Müller）在2021年受聘拍攝客戶前往南非開普敦的狩獵之旅，近日客戶將影片PO出，在網路上引發討論。馬丁透露，客戶還另外聘請了一名職業獵人陪同，事發當時，他們用弓箭射中了水牛的肺部，但可能出了一點問題，傷口很淺，導致水牛不但沒有當場死亡，反而還逃跑了。

3人沿著地上的血跡一路追擊，並打電話給當地負責人，對方帶來了客戶的步槍和2隻獵犬，並和眾人分開，試圖靠獵犬來追蹤受傷水牛，未料下秒水牛突然衝了出來，用頭大力撞擊負責人，他瞬間被撞飛到空中，客戶則趁這個機會開槍射殺水牛。

而負責人在被攻擊後快速躲進灌木叢中，所幸只受到輕傷，從影片中可以看到，他的小腿被刺破一個洞，不斷流著鮮血，馬丁表示，職業獵人都會隨身攜帶急救箱，所以他們先替負責人簡單處理傷口，再將他送往醫院治療，「當負責人出院時，他很高興自己還活著。」