古代也有女明星！丁都賽是北宋時期極具盛名的雜劇演員，因為每次的演出都非常精彩，每當元宵佳節，皇家找戲班子演出時，總會請她隆重登場，而丁都賽的形象後來被保留在一塊墓葬雕磚上，讓後人可以透過雕磚，了解當時名角最真實的模樣。

大陸央視節目《中國國寶大會》介紹，丁都賽是北宋的女名角，根據宋人孟元老的《東京夢華錄》記載，她是北宋宋徽宗政和、宣和年間（西元1111年到1125年），在都城東京（今河南開封）享有盛名的雜劇藝人，平時會在瓦舍進行演出，由於演得太精彩了，每逢元宵佳節，皇家要找戲班子在皇城正門前搭建露台演戲，都一定會請她隆重登場。

而丁都賽的形象後來被保留在墓葬的雕磚上，成為迄今為止大陸最早有形象傳世的「女藝人」，從雕磚上可以看到，丁都賽側身站立，頭上插花，身穿圓領長袍，腳踩高筒靴，腰間繫有帕帶，背後插著團扇，雙手抱拱作揖，雕磚的右上方還寫著她的名字「丁都賽」，目前這個雕磚被保存於大陸國家博物館中。

根據國家博物館官網指出，宋代因為經濟繁盛，百姓對於娛樂的需求增加，出現了許多演出的場地，包含瓦肆、勾欄等，而宋代雜劇的表演內容為日常生活中的瑣事，是帶有滑稽性質的短劇，這些來自民間的文化，不但受普通百姓喜愛，也得到了統治階級的認可和歡迎，皇帝看戲，也不再被認為是荒唐的行為。