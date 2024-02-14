美國一名女子被男友邀請參加豪華派對，當她精心打扮抵達會場時，才發現這竟是一場「驚喜婚禮」，而新娘就是她本人，她的親朋好友也都來到現場，一看見她就開始熱烈鼓掌，女子覺得荒謬又尷尬，立刻叫停婚禮、離開現場。

根據《每日郵報》報導，美國一名30歲女子在論壇《Reddit》發文，稱她和32歲男友馬克（Mark）已經交往5年，兩人雖然討論過結婚相關事宜，但從未制定詳細計畫。某天，男友邀請她出席一場豪華派對，當她抵達現場時，才發現這其實是一場「驚喜婚禮」，而新娘就是她本人。

女子透露，她一走進大廳就嚇一大跳，因為她的親朋好友都來到現場，一看見她出現就立刻響起熱烈的掌聲，「事實證明，馬克在我不知情的情況下，策畫了一場驚喜婚禮。」女子有些不知所措，尷尬地楞在原地，「雖然我很愛馬克，也夢想著有他的未來，但在沒有事先討論或經過同意情況下舉辦婚禮，讓我覺得像是被背叛了一樣。」

女子坦言，她當然渴望和馬克結婚，但同時也希望能參與規畫婚禮的過程，於是在儀式正式開始前，女子將馬克拉到一旁，並坦承地表達內心的感受，但馬克卻認為這是一個很浪漫的舉動，女子應該會感動才對。

女子陷入艱難的抉擇中，仔細思考後，她還是決定中斷這場婚禮，讓所有賓客都感到困惑和失望，不少人都覺得女子反應過度，破壞了這場驚喜婚禮，「然而我堅信，婚姻應該是共同的決定、開放的溝通和一致的期望。」但她也表示，不會因為這件事和馬克分手，「我仍然想嫁給他，但大多數人覺得這讓我變得更像混蛋了。」

文章一出，大部分網友都力挺女子，紛紛留言，「婚姻是一種夥伴關係，而不是一場埋伏戰」、「你是對的，婚姻是一個巨大的人生里程碑，你完全有資格參與策畫」、「出乎意料的求婚或許很浪漫，但沒有任何提醒的情況下舉辦婚禮就太荒謬了」。