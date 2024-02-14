澳洲網路近日瘋傳一組照片，一條蟒蛇遭大量蜱蟲寄生，幾乎整個頭部都被「淹沒」，讓網友看了都起雞皮疙瘩，所幸捕捉到蟒蛇的男子出手幫忙，清除了頭部周圍大部分的蜱蟲，隨後將牠放生回大自然。

根據《澳洲雅虎》報導，澳洲新南威爾斯州一名男子在鄰居家抓到一條地毯莫瑞蟒，當時牠靜止在一塊石頭上，身上滿是蜱蟲，從照片中可以看到，牠的頭部幾乎被蜱蟲「淹沒」，男子見狀嚇一大跳，直言從未看過這樣的情況，由於住家附近沒有獸醫，也沒有野生動物救援團體，於是男子動手幫忙，最終除掉了頭部周圍大部分的蜱蟲，就將蟒蛇野放。

澳洲專業捕蛇人霍文登（Troy Hovenden）受訪表示，男子的行為能夠挽救這條蟒蛇的性命，「蛇被1、2隻蜱蟲感染時不是問題，頂多讓蛇覺得有點不舒服，而不會造成任何傷害，蛇會想辦法處理牠們。然而當蜱蟲數量過多時，如果不採取任何措施，蟒蛇基本上難逃死劫。」

霍文登補充解釋，如果蛇處於身體不適的狀態，很容易成為蜱蟲的目標，「如果蛇出現問題且免疫功能低下，蜱蟲就會乘虛而入。」而蟒蛇處理身上蜱蟲的方法，是將自己浸泡在水中，所以牠們會積極尋找水源，試圖淹死蜱蟲。

照片在網路上曝光後引發熱議，不少人看了都起雞皮疙瘩，還有人心疼蟒蛇的遭遇，紛紛留言，「我從來沒有在動物身上看過這麼多的蜱蟲」、「天啊！可憐的蟒蛇，光用看的就覺得好痛」、「做得好！可憐的蟒蛇肯定感覺舒服多了」。