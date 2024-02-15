坦尚尼亞一對相差56歲的「嬤孫戀」情侶在網路上引發熱議，80歲婦人搭乘計程車時，意外將裝有現金的包包忘在車上，24歲男司機發現後，沒有私吞這筆錢，而是物歸原主，婦人因此被打動，開始主動追求司機，最後有情人終成眷屬。
根據《鏡報》報導，坦尚尼亞一名80歲婦人凱瑟琳（Catherine Thomas）在沙蘭港（Dar Es Salaam）坐上24歲司機喬治（George）的計程車，並在下車時將裝有600萬坦尚尼亞先令（約新台幣7.4萬）遺留在座位上，喬治發現後，不但沒有私吞這筆錢，反而還在隔天專程來到凱瑟琳家歸還，然而當時凱瑟琳已經出發旅行，導致喬治撲空。
凱瑟琳透露，她完全沒有察覺包包不見了，但當她回家時，喬治立刻將包包和錢歸還，讓她感動不已，「這就是他贏得我芳心的方法，我需要被愛。」隨後凱瑟琳主動展開追求，兩人的關係也得以更進一步。喬治表示，他花了一段時間才接受追求，並認識了凱瑟琳5名年齡介於35到43歲的子女，他們對於凱瑟琳和喬治的年齡差距都感到十分驚訝，而喬治的家人雖然一開始也有疑慮，但現在已經接受了兩人交往的事實。
凱瑟琳和喬治的感情曝光後，在網路上引發熱議，也受到不少抨擊，許多人認為喬治是為了錢，才會和比他大56歲的凱瑟琳在一起，但凱瑟琳駁斥了這種說法，「人們總是試圖毀掉美好的事物，如果沒有他，我的生活將毫無意義。」
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