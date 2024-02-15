古代科技不發達，古人發明出動物油脂燈具，但製作成本高，唯有貴族才能使用，直到宋朝出現「蟲白蠟」，也就是白蠟蟲分泌出來的蠟質，製作成本低且熔點高，逐漸在民間普及，豐富宋代的夜生活，元宵節花燈樣式多元，蟲白蠟製作技術還傳到西方。

根據大陸節目《科普中國》介紹，古人最初使用火把照明，之後發明出動物油脂燈具，但製作及保存成本高，只有王公貴族能使用，直到植物油油燈出現，成本較低才傳入民間，隋唐五代時期，市場上能夠買到植物油，但考慮到運輸與存放問題仍難普及。

直至宋朝出現「蟲白蠟」，農學家周密在《癸辛雜識》提到「白蠟蟲子」，指的是白蠟蟲的蟲繭，當時蠟農們買回蟲繭，用黃草布包裹掛在樹上，等白蠟蟲破繭長大，就能在樹枝上收穫白臘花，並製作成蠟燭，稱為「蟲白臘」，熔點比常見的蠟燭材料「蜂蠟」高，約為82.9°C，製成出來的蠟燭不易變形，便於攜帶與保存。

白蠟蟲原產於大陸西南地區，到了明代出現大規模養殖，養殖技術在19世紀中葉還傳到西方，成為中歐貿易的特色產品之一。古代燈具與燃料匱乏，因而出現「夜禁制度」，但隨白蠟蟲養殖技術成熟，降低照明成本，蠟燭成為百姓生活用品，延長娛樂與工作時間，蠟燭也不再只有照明功能，例如宋代元宵節的花燈種類多樣，直到更經濟實惠的石油蠟出現，蟲白蠟才逐漸被替代。