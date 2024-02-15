大陸北京故宮即為紫禁城，是明清兩朝24位皇帝的皇宮，而宮殿屋頂上都裝飾神獸雕像，不只是為了好看，還寄託風調雨順、國泰民安的願望，此外，由於屋脊的坡度會使脊瓦往下滑，因此使用鐵釘固定，雕像能保護鐵釘不受風水侵蝕。

根據大陸節目《故宮100》介紹，古代建築簷角或屋脊上常用神獸做裝飾，因而被稱為屋脊走獸、簷角走獸、仙人走獸、角獸等，神獸數量依照建築等級的高低而有所不同，多為一、三、五、七、九單數，紫禁城內「中和殿」及「保和殿」是9隻神獸，唯獨用於舉行國家重大典禮的「太和殿」才有10隻。

屋脊最前面是一尊真人坐鳳凰像，據說是戰國時期齊國國君「齊閔王」的化身，能夠帶來絕地逢生的好運，之後依序為龍、鳳、獅子、天馬、海馬、押魚、狻猊（音同酸尼）、獬豸（音同謝志）、鬥牛及行什，行什形象是雷震子，只出現於太和殿，而每隻神獸的意義都不同，例如祈禱天下太平、忠誠和逢凶化吉等。

古代採用木構建築，最怕遭雷擊，裝飾神獸雕像也為了祈禱防雷，同時具建築功能，由於屋脊的坡度會使脊瓦向下滑，需要使用鐵釘固定，屋脊神獸就像帽子套在鐵釘上起到保護功能，避免受雨雪侵蝕，還兼顧裝飾作用，也寄託風調雨順、國泰民安的願望。