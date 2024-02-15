古代皇帝除了管理國家大事，延續血脈也是重要任務之一，古裝劇中經常能看見皇帝和不同妃嬪過夜的情節，然而現實卻和大眾想像的不一樣，大陸歷史學者指出，皇帝寵幸妃嬪其實有繁瑣的規矩，比如會有太監在窗外計時、妃嬪不能在皇帝寢宮過夜等。

大陸歷史學者紀連海指出，「皇帝不急，急死太監」說的其實是清朝侍寢的規矩，當妃嬪被送進房裡侍寢後，太監就會開始計時，規定的時間一到，就會在窗外提醒皇帝；太監除了當「專屬鬧鐘」以外，在侍寢結束後，還要詢問皇帝「留不留」，如果皇帝說留就記錄在冊，不留就會強行替妃嬪避孕。

除此之外，妃嬪被送去侍寢前，必須先全身脫光，再捲進被子裡，由負責的太監一路抬進皇帝宮裡，這麼做最主要是保護皇帝的安危，擔心有心人士在衣服裡偷藏武器刺殺；侍寢結束後，妃嬪也不能留在皇帝的宮殿中過夜，避免皇帝沉迷美色，不僅如此，皇帝也從來不會睡在妃嬪的宮殿。

紀連海也曾提到，皇帝並不像古裝劇演的一樣，想要寵幸誰，就直接走進誰的宮殿裡，而是必須經過嚴謹的程序，每個妃嬪都有記載身分的「綠頭牌」，皇帝將想寵幸妃嬪的牌子翻過來，負責的太監就會到妃嬪的宮殿傳旨，讓她做好準備；此外，侍寢都是在皇帝的宮殿進行，為了皇帝的安全起見，除了皇后，其他妃嬪的宮殿都很少路過，而且就算是去皇后的宮殿，也只有除夕、正月初一和初二才能留宿過夜。