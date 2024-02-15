美國一名男子為了和朋友聚會，在Airbnb訂了2晚住宿，卻因為和房東發生糾紛而提早退房，未料在他要求退款並留下負評後，房東竟截圖他在凌晨3點帶一名女子進入租屋處的監視器畫面，還將照片傳給他的正宮妻子，導致兩人婚姻出現問題，讓男子憤而提告。

根據《每日星報》報導，美國男子麥基（Shawn Mackey）以每晚567美元（約新台幣1.7萬）的價格在Airbnb上租了一間房子，他和3名友人在2022年9月9日入住，事先還通知房東，可能會邀請更多朋友來吃晚餐，同時強調會保持低調，這些朋友也不會過夜，並收到房東福勒（Pamela Fohler）「很開心接待你們」的答覆。

未料福勒臨時變卦，要求麥基提供完整的訪客名單，不過夜的訪客也必須支付費用，同時還列出一系列額外規定，包含不得裸泳、禁止噪音、禁止未登記的訪客，以及不能把車停在車庫前等。不久後福勒又傳來一封電子郵件，稱麥基違反規定，不但在車庫大吵大鬧、打擾鄰居，還未經授權接待未登記的訪客，因此要求麥基離開。

麥基堅稱自己沒有違反任何規定，但還是在隔天早上退房，並要求退款502美元（約新台幣1.5萬），還在Airbnb網站上留下負評，結果不但留言被刪除、帳號遭停用，麥基還收到960美元（約新台幣3萬）的違約罰款。

除此之外，麥基還收到福勒的威脅簡訊，包含他帶一名女性進入租屋處的監視器畫面，內容寫道「我應該將照片和影片傳給你的妻子，還是你自己來？」幾天後，福勒就透過電子郵件將檔案發送給麥基的妻子。

最終麥基忍無可忍，指控福勒試圖向他勒索巨額金錢，並稱自己受到嚴重的精神困擾，婚姻也遭到破壞，不過福勒反駁，表示並未和麥基的妻子有通訊往來，目前全案仍在審理中。