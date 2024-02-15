日本不少年輕女性為了賺錢，進而從事「爸爸活」（パパ活），藉由與「乾爹」逛街、吃飯或聊天等方式，獲取高額報酬。日本一名28歲女性近日受訪，分享她在美國找乾爹的經歷，發現錢並沒有如想像中好賺，某次與70歲乾爹共度春宵，卻是噩夢一場。

根據《日刊SPA！》報導，28歲吉田真帆（化名）讀大學時，曾到美國洛杉磯留學1年，希望能學好英語，但當地物價昂貴，再加上她是學生簽證，只能兼職校內的除草工作，難以維持生活，迫於無奈只好在包養網站尋找乾爹，一年內和各種外國男性見面。

吉田真帆表示，包養在美國是非法的，不少潛規則要注意，她需先在包養網站註冊，之後等待配對，最後討論價格，行情價介於250至400美元（約新台幣7756至1.2萬），一開始她很擔心自身安危，赴約時會攜帶胡椒噴霧，美國乾爹對亞洲人情有獨鍾，尤其是日本女性，因為看起來比實際年齡年輕。

吉田真帆表示，「曾有一名乾爹跟我說『終於能合法地與嫩妹約會』，當下讓我感到噁心」，有些出手闊綽，有的非常友善，曾遇一位70歲乾爹讓她印象深刻，對方開出480美元（約新台幣1.5萬）高價，她原本覺得麻煩想拒絕，但考慮到優渥報酬，再加上對方年紀稍長，認為這門生意應該很好賺，未料乾爹老當益壯，一夜激戰10次，讓她直呼吃不消趕緊裝睡，老翁竟不肯罷休，讓她感到非常害怕。