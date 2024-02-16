美國紐約日前發生一起離譜事件，民眾目睹2名男子站在行駛的列車車頂上公然激戰。不顧生命危險，上演活春宮的荒謬舉動，引爆網友熱議，地鐵當局更痛斥2人是「魯莽的蠢蛋」。

綜合外媒報導，國外一位名叫喬納森（Jonathan Eli）的網友在X平台（前推特）上傳2張照片，並發文指出，2月9日下午1點20分，有3人站在行駛的紐約地鐵車頂上，其中有2人光著屁股公然做愛，質疑紐約大都會運輸署（MTA）對此毫無作為。

根據喬納森PO出的照片顯示，當時列車正穿越穿越范威克快速道路（Van Wyck Expressway）上方高架橋，第一張照片顯示，其中一名男子將褲子脫到膝蓋處，雙手抓著另一名男子，右方還有第3人朝他們走近；第2張照片則顯示2名男子都脫下褲子，第3名男子則坐在左方的車廂上，觀賞眼前的性愛秀。

畫面曝光後引爆網友熱議，MTA發言人明頓（Tim Minton）怒轟，「唯一比跑上地鐵車頂更愚蠢的事情，就是脫掉褲子…這些魯莽的蠢蛋沒想到的是，一旦他們愚蠢的特技發生悲劇性錯誤，會造成清潔人員和地鐵工作人員的困擾。」