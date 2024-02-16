國外一名24歲女網友抱怨，自己從小就和母親關係緊張，父親甚至因為不堪媽媽的欺凌憤而離婚，沒想到事後媽媽卻看上自己的男友。離譜的是，媽媽求愛不成後，為了讓她難堪，竟搞上親家公，甚至以懷孕為由逼女網友分手，理由是女網友若執意跟「哥哥」結婚就是「亂倫」，荒謬行徑讓她十分崩潰。

根據《鏡報》報導，原PO日前在網路論壇Reddit發文表示，和另一半在一起已經10年，不過在此之前，母親一直要她和另一半分手，只因為媽媽看上了準女婿，還罵她又胖又醜，氣得她和母親斷絕聯繫。原PO透露，媽媽一度和她和好，也進行了精神諮詢和治療，怎知當原PO懷孕7個月時，媽媽卻在派對上向準女婿示愛，甚至想幫他生小孩。

儘管原PO再度和媽媽鬧僵，但之後還是被對方的示好所感動，甚至在原PO和男友結束婚前的海外旅遊回國後，突然宣布懷上男友父親的孩子，且已經訂婚，要求原PO和男友分手，否則就是「亂倫」，「你們是兄弟姊妹，兄妹不應該生孩子，到時別怪我報警」。面對母親的瘋狂之舉，原PO無奈表示，正在考慮和另一半搬到國外生活，徹底擺脫母親的魔爪。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「又沒有血緣關係，何來亂倫」、「快逃啊」、「搬到很遠的地方，把他們從你的生活中剔除吧」、「不要再被妳媽媽情緒勒索和道德綁架了」。