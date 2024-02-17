日本一名88歲老翁日前潛入一間旅館，偷窺女澡堂內的春光，被發現後遭警察逮捕，不過他卻辯稱並非是想看女人的裸體，「我是在研究澡堂的建築結構」。

綜合日媒報導，這起事件發生在宮城縣大崎市，當地一名88歲老翁2月9日下午5點左右進入一間旅館的男澡堂，由於男女澡堂之間只隔了一道2公尺高的隔板，沒想到老翁卻攀牆偷窺隔壁的女澡堂，被一名女性顧客發現，並報警逮人。

最終老翁因為涉及侵入建築物、違反公共場所衛生法等罪名被捕，不過他面對警方的調查時，否認了部分指控，宣稱自己沒有偷窺，「我爬牆不是為了看女人的裸體，而是想看女澡堂的建築結構。」警方則將調查老翁是否還涉及其他案件。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼，「澡堂基本上都是同樣的設計吧，光看一邊還不滿足嗎」、「他只是少講了幾個字，其實是想查看女澡堂客人的身體結構吧」、「88歲還能翻2公尺高的牆，我相信他真的只是要研究澡堂結構」。