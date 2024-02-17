日本鹿兒島縣離島「種子島」住了一名撿拾漂流物維生的「白鬍仙人」，過著自給自足的0元生活，還曾撿到台灣一所大學的海底地震測定器，並收到3萬日圓（約新台幣6260元）的紅包謝禮。

日本綜藝節目《日本秘境住人好吃驚》報導，錄製節目時年齡為71歲的中野先生居住在種子島北部，過著自給自足的0元生活，還擁有製鹽、釀蜂蜜、燒製木炭等技能，平時則靠著撿拾漂流物維生，住家不僅全部用廢棄物打造，還自製露天浴缸、增建樹屋瞭望台，甚至在森林中自製滑索，成了島上孩子們的遊樂場。

中野先生經常前往海岸撿拾漂流物，改造成生活用品或擺飾，過去曾撿過台灣一所大學的海底地震測定器，上頭還寫著連絡方式，中野照著聯繫後，對方為了答謝中野撿到這麼貴重的東西，特別包了3萬日圓（約新台幣6260元）的紅包，當作謝禮。

節目組得知後震驚直呼「很大一筆錢欸」，忍不住打趣說道「撿東西還能賺錢」，中野也笑說「有時會有好東西漂流過來喔」。在種子島森林居住40年的中野先生，近年終於迎來小兒子的陪伴，對方表示父親年紀漸長，沒人陪在身邊，難免會感到不放心，所以決定搬回種子島居住，彼此有個照應，中野為此也十分高興。