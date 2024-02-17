巴西網美姬妮醬（Kine-Chan）經常分享火辣的Cosplay造型，在TikTok上擁有超過320萬粉絲，日前她為了滿足富商男友的特殊慾望，決定接受手術「恢復童貞」，消息一出掀起熱議。

根據《每日星報》報導，姬妮醬的男朋友明知她不是處女，卻依然對她提出特殊的要求，希望姬妮醬透過手術重建處女膜，藉此「恢復童貞」，幻想自己是姬妮醬生命中的「第一個男人」。

對於男友的特殊要求，姬妮醬選擇接受，並表示「我認為這是鞏固雙方關係的好機會，也為彼此帶來更多樂趣。」目前姬妮醬正全力以赴地準備手術，一方面確保自身健康，一方面積極尋找合適的醫師和診所。消息一出隨即掀起網友熱議，有人被她的付出所感動，也有人質疑這樣的要求是否合理。

姬妮醬去年就曾仿造私處的氣味，製作芳香蠟燭，並在網路上出售，產品一推出就受到粉絲歡迎，「很多人都想要帶有我私密氣味的東西，於是我想到了一種方法，可以讓大家更長時間地享受這種氣味，這並不復雜，也很衛生」、「我們混合了幾種香氣，以獲得接近我們想要的原始氣味的結果」。