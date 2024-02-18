大陸春節假期從2月10日放到17日，浙江一名老闆為了趕訂單，日前祭出新年獎勵，只要員工提早上班就可領3000人民幣（約新台幣13000元）的開工大紅包，果然吸引7成員工提前上崗。

綜合陸媒報導，浙江一間家居用品公司除了內銷，也積極開拓海外市場，老闆為了趕訂單，選在15日開工，但並非強制性，員工只要提前上崗就能獲得3000人民幣（約新台幣13000元）的獎勵。由於該公司員工大多來自雲南、貴州等地，但15日當天就有高達7成、近200名員工提前上班，開工儀式結束後，老闆也逐一發放紅包。

對此，公司經理表示，這是他們第2年採取這種獎勵措施，按照慣例，開工當天會給一個開工紅包，剩下的則在3月薪資中統一發放。此外，如果老員工能夠帶來穩定的新員工，也會獲得一定金額的獎勵。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「好的企業都在網上有」、「又是別人的公司」、「老闆好有人情味」、「這個鼓勵政策真棒」。