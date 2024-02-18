美國一間殯葬公司因經營不善倒閉，近日警方意外在公司老闆家中，發現多達30人的骨灰，甚至還有一名63歲婦人的屍體被藏匿在遺棄的靈車內，並將另一名陌生人的骨灰交給家屬交差。

根據《紐約郵報》報導，美國科羅拉多州的33歲男子哈福德（Miles Harford）是阿波羅殯葬公司（Apollo Funeral and Cremation Services）的老闆，但公司已經於2022年9月倒閉，近日警方正在執行法院判決，驅逐哈福德離開在丹佛郡的租屋處，未料竟發現一名婦人的遺體和多達30人的骨灰。

警察克拉克（Matt Clark）指出，哈福德的公司遭遇財務困難，導致有時無法完成火葬，也無法如期將骨灰交還給往生者家屬。警方從哈福德的家中發現數十個由塑膠盒製成的臨時骨灰盒，裡面都裝有骨灰，還有幾個骨灰盒被放置在遺棄的靈車內，部分骨灰的存放時間非常久遠，可以追溯至2012年。

更驚人的是，警方在車子裡發現一具63歲婦人的遺體，報導指出，這名婦人於2022年8月過世，哈福德經手處理她的後事，卻將一名陌生人的骨灰交給婦人的家屬，並把遺體藏在車子裡的毯子下，婦人的家屬得知消息後震驚不已，目前已經將當初收到的骨灰交給法醫辦公室。

警方表示，哈福德在丹佛郡多個火葬場都欠下巨額債務，因此無法完成往生者的火化事宜，「委託阿波羅殯葬公司處理親屬後事的家庭並不知道，哈福德偶爾會提供另一個人的骨灰來取代原本的往生者，以利家屬舉辦喪禮。」而被當作「備用骨灰」的人大多數都是窮人或沒有親屬在世的人。

哈福德將被指控虐待屍體、偽造死亡證明和盜竊火葬費用，有證據證實，哈福德將數百名客戶支付的費用，拿去購買汽車、加密貨幣和名牌珠寶，目前檢方仍在全力調查該起案件，預計將提出更多指控。