過去有不少人在吃貝類時發現珍珠而獲得一筆意外之財，近日一名日本網友在超市買了打對折、要價台幣62元的扇貝，沒想到回家後發現有5顆大小不一的罕見珍珠，而這種情況發生的機率僅百萬分之一，讓他欣喜若狂，畫面曝光後吸引將近1億人次觀看。

一名日本網友2月14日情人節當天，在超市買了一盒特價299日圓（約新台幣62元）的北海道扇貝，等到回家後才發現，扇貝裡包覆著5顆大小不一的白色圓形物體，上網查詢後得知，竟然是非常罕見的「扇貝珍珠」（スキャロップ真珠）。

由於扇貝不屬於常產珍珠的貝類，多半是美洲扇貝才會出現，因此日本國內扇貝中出現珍珠的情況極為罕見，大約是10萬到百萬個扇貝之中才會出現1顆，品質夠好的珍珠甚至能以1000萬日圓（約新台幣212萬）的高價賣出。

原PO表示，原本以為只有1顆，沒想到打開扇貝後還藏著好幾顆，最後總計取出5顆大小不一的白色珍珠。原PO指出，與市面上能販售高價的扇貝珍珠相比，這些珍珠看似不具市場價值，但他認為只花一筆小錢就能享受採集珍珠的樂趣和吃到美味的扇貝，已經心滿意足了。

畫面曝光後吸引將近1億人次瀏覽朝聖，網友們紛紛留言直呼「裡面居然有5顆」、「超乎想像的大豐收啊」、「樂趣絕對值回票價」、「即使一文不值，也很浪漫」、「明天開始超市的扇貝都要缺貨了」。