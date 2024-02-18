東部擬眼鏡蛇擁有劇毒，被喻為「世界第二毒蛇」，然而牠們也有天敵。澳洲一名男子近日看見驚人一幕，一條東部擬眼鏡蛇寶寶被纏在蜘蛛網上奄奄一息，同樣擁有劇毒的紅背蜘蛛則待在旁邊，靜靜等待享用大餐的時機來臨。

根據《ABC News》報導，澳洲一名男子馬查爾（Peter Marchal）在南澳大利亞州東南部海灘港（Beachport）的一個棚屋內，看到一條被紅背蜘蛛（Redback Spider）的網纏住的東部擬眼鏡蛇（Eastern Brown Snake），他透露這條蛇應該才孵化不久，體型較小，身長約20公分，一動也不動地掛在蜘蛛網上，「蛇沒有動，蜘蛛玩得很開心，我認為蛇還沒死，但正在慢慢死去。」

儘管東部擬眼鏡蛇被喻為「世界第二毒蛇」，但馬查爾表示，這是他第3次看見東部擬眼鏡蛇寶寶被紅背蜘蛛捕獲。據悉，紅背蜘蛛是一種劇毒蜘蛛，攻擊性極強，被咬中的瞬間會有刺痛感，隨後陸續出現發熱、紅腫、起疹、劇烈胸痛、抽筋、嘔吐、血壓上升、呼吸困難等症狀，嚴重可能造成死亡，而一隻紅背蜘蛛體內的毒液可毒死3個成年人。

馬查爾受訪時也提到，他近幾個月在同一個地點看見至少10條蛇，大部分是虎蛇和東部擬眼鏡蛇，還出現過一條長度比車道寬度還長的大蛇，「我們通常會放著蛇不管，如果牠靠近我們，才會想辦法把蛇嚇跑。」雖然馬查爾並未被蛇咬傷過，但他悲傷地說，曾因為毒蛇失去一隻愛貓。