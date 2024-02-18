印度一名男子因為想和獅子自拍，竟擅自闖入動物園的未開放區域，並無視管理人員警告，翻越圍欄進入獅子所在的區域，管理人員都還沒反應過來，男子就慘遭獅子活活咬死，目前警方已經針對這起事件展開調查，而咬死人的獅子也被關到籠子內觀察。

根據《每日郵報》報導，印度一名38歲男子古賈爾（Prahlad Gujjar）近日到安得拉邦的「Sri Venkateswara Zoological Park」動物園旅遊，過程中闖入未開放區域，並且無視管理人員的警告，翻越圍欄，跳進獅子的所在區域想要自拍，管理人員還沒反應過來，古賈爾就慘遭獅子「東加爾布爾（Dongalpur）」活活咬死。

目前警方已經針對這起事件展開調查，並將古賈爾的屍體送去屍檢，確認他在翻越圍欄的時候是否喝醉酒，由於當日古賈爾是獨自入園，身邊沒有任何人陪同，警方正在尋找與他家人聯絡的方式。報導指出，該動物園內有3隻獅子，分別是東加爾布爾、庫瑪爾（Kumar）和桑達里（Sundari），在命案發生後，園方已經將東加爾布爾轉移至籠內觀察。

2014年也曾發生類似事件，印度一名22歲男子馬克蘇德（Maqsood Khan）愛虎成痴，某日參觀動物園時，竟無視警告擅自翻過防護網，闖入老虎展區，一隻7歲的白老虎發現後好奇地靠近，馬克蘇德被逼至角落，嚇得縮在牆邊，雙手合十不斷向老虎求饒，但最終仍遭老虎咬死。