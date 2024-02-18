澳洲一對年僅20歲的雙胞胎姊妹，瞞著媽媽當起情色網美，在網路上賣色，2年來賺進超過600萬澳幣（約新台幣1.2億元），直到一名男性親戚成為付費會員，事情才被揭發。

根據《每日星報》報導，澳洲一對20歲的雙胞胎姊妹阿普麗爾（April Maddison）和阿米莉亞（Amelia Maddison），從小渴望賺大錢，好不容易等到年滿18歲，就在住處附近的俱樂部跳脫衣舞，不過她們很快發現，經營情色平台不僅獲利豐厚，時間也很彈性，於是轉而加入成人社交平台「OnlyFans」，攜手當起情色網美。

姊妹倆經營成人平台2年，以熟悉的脫衣舞起步，加上打著「雙胞胎」的招牌，經常穿著相同的衣服製作影片內容，兩人除了臉上的痣以外，幾乎長得一模一樣，隨著知名度大開，不到2年就賺進600萬澳幣（約新台幣1.2億元），吸金能力十分驚人。

事實上，這對雙胞胎姊妹花原本打算一直對母親隱瞞真相，直到一名男性親戚成為平台的付費會員，還將兩人的影片展示給她們的母親看，母親才驚訝得知女兒們竟是情色網美。不過姊妹倆也向母親保證，「賺的錢能夠過上舒適的生活，最重要的是我們很安全」。阿米莉亞也提到，有些朋友在剛得知她們是情色網美後相當震驚，「但他們知道我們實際上是怎樣的人，所以很快就克服心理障礙」。