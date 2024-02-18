美國一名34歲的多情男子岡恩（Jerome Gunn）和25歲的老婆結婚不久就決定走向開放式關係，如今身邊一共擁有3名伴侶，且4人全部睡在同一張床上，他強調彼此關係都很親密，尤其性生活十分美妙。

根據《太陽報》報導，岡恩和第一任妻子潔絲（Jazz）已經結婚3年，婚後不久就決定走向開放式關係，並分別遇見22歲的迪嘉（Dea'ja）和23歲的傑斯美（Jasmine）。岡恩解釋，最後一個加入的女人，可以決定是否讓下一個人加入這個不斷壯大的家庭。

不過他也坦言，外人稱羨的一夫多妻生活，也並非總是一帆風順，難免會遇到意見分歧、爭風吃醋的時候，這時他們就會透過所謂的「能量圈」（energy circle），也就是所有人圍成圓圈，討論彼此的感受，以及該如何解決問題。

此外，岡恩指出，這段親密關係還有一個缺點就是必須訂製一張大床，因為他們全都睡在同一張床上，至於優點則是性生活十分美妙，「我們彼此都很親密，有時可能是一對一、二對一，或所有人一起享受性愛。」

對於外界的異樣眼光，岡恩不以為意，反而認為擁有多重伴侶的生活相當有趣，「她們的看法和心態各不相同，你可以從這些可以信任的人身上得到很多的支持和愛」，且家裡有多種形式的收入，對養家和照顧小孩也會有所助益，「這就像是和一群朋友住在一間房子裡，遇到問題可以尋求大家的幫助」。