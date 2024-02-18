國外一名女網友貝卡（Becca Cinelli）日前在網路上分享談戀愛時，交到媽寶男的戀愛經驗，提到某次前往男方家時，竟然撞見22歲的男友全裸泡在浴缸，任由媽媽幫忙洗澡，讓她當場愣在原地。

貝卡近日在TikTok大談自己的戀愛經驗，表示有一名媽寶前男友讓她印象深刻，這件事發生在她大一寒假的時候，當時她前往對方家，發現男友和他的媽媽在樓上浴室，她於是前往一探究竟，沒想到印入眼簾的卻是男友媽媽正在幫他洗「殘廢澡」。

貝卡透露，前男友全裸泡在浴缸，但水深差不多只有7公分左右，浴缸內也沒有肥皂泡沫遮掩，對方只用一條小毛巾蓋住重要部位，「我那個已經成年的男友就在浴缸裡，光著屁股，水深甚至沒有超過他的腿」，荒謬景象讓她當場愣在原地。

更讓她震驚的是，男友媽媽還邀請她進來浴室聊天，「我就走進去坐在馬桶上，和他們聊了整整30分鐘」，男友媽媽提到，每個月會這樣幫兒子洗一次澡，清潔平時容易忽略的死角。

貝卡透露，當下十分震驚，但沒有對此有過多的想法，直到交往約6個月後，因為抓包對方劈腿，跟4名女子亂搞才宣告分手。這段經歷也嚇壞不少網友，認為媽寶母子的行為太過驚世駭俗，「要是性別互換早就被抓了」。