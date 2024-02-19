1931年在義大利阿爾卑斯山發現一個來自二疊紀（距今約2.8億至2.3億年）的恐龍化石，外型和蜥蜴十分類似，然而根據最新的研究成果指出，這個化石的大部分身體構造都是「人造」的，化石真正的部分只有後肢的骨骼和細小的骨鱗。

Only part of rare 280 million-year-old fossil is real — the rest is mostly paint https://t.co/RgLxSVFSwe — Live Science (@LiveScience) February 16, 2024

根據《Live Science》報導， 1931年在義大利阿爾卑斯山被發現一個二疊紀的恐龍化石，將其命名為「Tridentinosaurus antiquus」，該恐龍外型與蜥蜴相似，且顏色呈深色，科學家認為可能是保存下來的皮膚，然而根據2月15日發布在科學期刊《古生物學（Palaeontology）》上的最新研究，這個化石的大部分身體構造是「人造」的。

愛爾蘭科克大學（University College Cork）的古生物學家羅希（Valentina Rossi）表示，「我們分析了這隻恐龍身體各個部位的樣本，很不幸地，並沒有原始軟組織被保留下來的痕跡。」但羅希也指出，並不是整個化石都是假的，岩石中仍保有真正的後肢骨骼和細小的骨鱗，因此研究人員推測，人造的雕刻和塗漆可能是保存者的技術不良，而不是刻意偽造。

羅希認為，當時的人並不是想要創造一個假的生物，而是可能發現了恐龍的後肢，於是按照猜想在其他部分利用雕刻完整化石的模樣，塗上黑漆則可能是為了讓細小的骨鱗更加明顯。

這項新的研究成果留下了許多難解的謎團，包含恐龍化石的真實身分，由於化石保存狀況不佳，缺乏診斷特徵，研究人員無法將其與其他物種進行比較，不過透過保存下來的部分骨皮細胞，研究人員堅信這是某種類似爬行動物的生物。