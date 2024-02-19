春節期間不少家長會帶著孩子四處遊玩，大陸一名家長近日帶孩子到山西太原動物園，卻發現園內科普館的魚缸裡面沒有養魚，而是用貼畫代替，讓孩子們看了非常失望，不過園方出面解釋，科普館主要是在講解動物分布和習性，除了貼畫以外還有動物標本，真正的動物則在園內的館舍中。

根據《大皖新聞》報導，大陸一名家長在春節期間帶孩子到山西的太原動物園遊玩，卻發現園內科普館的魚缸沒有養真實的魚，而是用貼畫取代，而且圖片的品質很差，直呼動物園在糊弄遊客，連孩子們都看不下去，覺得失望不已，忍不住吐槽「窮得買不起魚缸養點真魚。」

影片曝光後在網上引發熱議，太原動物園也出面回應，稱影片拍攝的地方為「科普教育館」，是一個教育基地，除了貼畫以外還有動物標本，主要展示的是動物的習性和分布情況，真正的動物並不會安排在科普館，而是動物園的館舍內，包含海獅、鱷魚等。

不少網友也力挺太原動物園，留言表示「本來就是科普館啊，又不是水族館」、「太原動物園那麼多動物，就盯著科普館幾個魚缸看啦？」、「這是科普館，本來就沒有真動物啊！去自然博物館只看到動物標本難道還要投訴嗎？」、「挺好的呀，我之前也去過，這個就是講解動物的」。