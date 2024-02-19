泰國一群軍人近日在一棵樹上發現一條體長5公尺、重約10公斤的公眼鏡王蛇，牠因為被狗攻擊身受重傷，還有部分內臟外露，且呈昏迷狀態，軍人們見狀，急忙將牠帶往獸醫院治療，目前眼鏡王蛇的傷口已經縫合，只是為了確保傷口不會腐爛，牠「被迫結紮」，失去了生殖能力。

綜合泰媒報導，泰國一群軍人在那空是貪瑪叻府發現一條長5公尺、重10公斤的公眼鏡王蛇，牠遭遇野狗攻擊，肛門附近受到重傷，導致部分內臟外露，牠努力爬到一棵樹上躲避，隨即陷入昏迷，軍人們發現後，先將眼鏡王蛇帶到特殊訓練營，尋找了解眼鏡王蛇的人幫忙治療，但礙於牠的傷勢太過嚴重，最後只能將牠送往附近獸醫院。

女獸醫先對眼鏡王蛇施打麻醉，再切除外露的一些內臟，包含眼鏡王蛇的部分生殖器官，最後縫合傷口，而在手術過程中，為了保證獸醫的安全，軍人們在旁陪同，幫忙抓住眼鏡王蛇，避免牠突然醒來進行攻擊。報導指出，這條眼鏡王蛇被「強迫結紮」，因為如果不切除牠的部分生殖器官，將導致傷口發炎、腐爛，過沒幾天就會死亡。

手術結束後，軍人將眼鏡王蛇帶回特殊訓練營照顧，必須每天幫忙更換包紮，並且替蛇注射抗生素直到狀況好轉，等到眼鏡王蛇的傷口復原的差不多時，軍人就會將牠重新放生回野外。