美國曾經發生一起離奇事件，一名30歲女子癲癇發作後被醫生宣布死亡，家人在隔天舉辦喪禮，將棺材下葬，不過女子的妹妹遲到，當她趕到現場時，要求眾人讓她再見姊姊一面，豈料將棺材重新挖出來並打開後，女子竟奇蹟「復活」，坐起來對妹妹露出微笑，讓在場所有人都嚇壞了。

In 1915, a woman arrived late at her sister's funeral. When she arrived, she demanded that her sister's coffin be raised so she could see her one last time. Upon opening the coffin, her sister, Essie Dunbar, sat up and smiled at her. She went on to live another 47 years. pic.twitter.com/oJg3V8ZUcI — WTF Facts (@mrwtffacts) September 19, 2022

這起事件發生在1915年，近日被《每日星報》重新報導，引起網友熱議。綜合外媒報導，美國南卡羅來納州的30歲女子鄧巴（Essie Dunbar）因為癲癇發作而過世，鄧巴的家人打電話向醫生求救，醫生來到他們家時，鄧巴已經沒有生命跡象，家人們傷心不已，並開始籌辦喪禮，最終決定在隔天上午11點下葬，以確保鄧巴的妹妹能及時趕到現場。

喪禮當天，鄧巴的遺體被放入棺材中，儀式由3位牧師主持，然而直到儀式結束，鄧巴的妹妹都不見蹤影，於是家人們決定先下葬，隨後將棺材埋進地下約1.8公尺深的地方，幾分鐘後，鄧巴的妹妹急匆匆趕到現場，難過地懇求眾人讓她見姊姊最後一面，牧師欣然同意。

在眾目睽睽之下，鄧巴的棺材被重新挖出，豈料蓋子一打開，鄧巴竟奇蹟「復活」，她突然坐了起來並對著妹妹微笑，在場所有人都嚇一大跳，3名牧師震驚到跌進墳墓裡，其中一人因此肋骨斷裂，而鄧巴的家人則以為她是鬼魂或殭屍，立刻嚇得逃離現場。

喪禮結束後，鄧巴的健康狀況一切正常，甚至還奇蹟般地多活了40年，比當初宣布她死亡的醫生還要長壽，直到1955年才真正過世，當地報紙也報導了鄧巴的死訊。