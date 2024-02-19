美國曾經發生一起離奇事件，一名30歲女子癲癇發作後被醫生宣布死亡，家人在隔天舉辦喪禮，將棺材下葬，不過女子的妹妹遲到，當她趕到現場時，要求眾人讓她再見姊姊一面，豈料將棺材重新挖出來並打開後，女子竟奇蹟「復活」，坐起來對妹妹露出微笑，讓在場所有人都嚇壞了。
這起事件發生在1915年，近日被《每日星報》重新報導，引起網友熱議。綜合外媒報導，美國南卡羅來納州的30歲女子鄧巴（Essie Dunbar）因為癲癇發作而過世，鄧巴的家人打電話向醫生求救，醫生來到他們家時，鄧巴已經沒有生命跡象，家人們傷心不已，並開始籌辦喪禮，最終決定在隔天上午11點下葬，以確保鄧巴的妹妹能及時趕到現場。
喪禮當天，鄧巴的遺體被放入棺材中，儀式由3位牧師主持，然而直到儀式結束，鄧巴的妹妹都不見蹤影，於是家人們決定先下葬，隨後將棺材埋進地下約1.8公尺深的地方，幾分鐘後，鄧巴的妹妹急匆匆趕到現場，難過地懇求眾人讓她見姊姊最後一面，牧師欣然同意。
在眾目睽睽之下，鄧巴的棺材被重新挖出，豈料蓋子一打開，鄧巴竟奇蹟「復活」，她突然坐了起來並對著妹妹微笑，在場所有人都嚇一大跳，3名牧師震驚到跌進墳墓裡，其中一人因此肋骨斷裂，而鄧巴的家人則以為她是鬼魂或殭屍，立刻嚇得逃離現場。
喪禮結束後，鄧巴的健康狀況一切正常，甚至還奇蹟般地多活了40年，比當初宣布她死亡的醫生還要長壽，直到1955年才真正過世，當地報紙也報導了鄧巴的死訊。
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