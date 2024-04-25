美國田納西州一對夫妻買下廢棄學校，決定改造成豪宅，他們的女兒近日分享修繕過程，表示由於教室太多且空間很大，還能開放租給其他人，影片曝光，在網路上引發討論，不過也有不少網友認為，住在廢棄校舍非常恐怖。

根據《每日郵報》報導，柯林斯（Jason Collis）和妻子在2021年，買下荒廢的達克陶恩學校（Ducktown School），這間校舍以前叫做金希初等學院（Kimsey Junior College），建於1933年，學校直到2006年才廢棄，之後都沒有人管理。

柯林斯表示，他從幼稚園到國中都是讀金希初等學院，不捨看到自己的學校消失，與妻子討論後決定買下來，改造成自己的家，雖然體育館、禮堂、走廊、儲物櫃等空間都沒受損，但牆壁油漆斑駁嚴重，地板和牆面有多處破損，改善工程依然很浩大。

柯林斯的女兒莎拉（Sarah）近日在TikTok分享影片，她的房間就是用教室改造而成，房間地板重新鋪過，牆壁也塗上新油漆，看起來很舒適，她說「這棟建築是鎮上的歷史，卻荒廢已久沒人處理，父親為了避免學校被拆除，才會決定買下來」。

莎拉表示，他們搬進來一段時間，大部分房間已修繕完畢，有時還會在學校辦聚會，或用於社區活動。近日她PO出校舍維修影片，累積2700萬觀看次數，不少網友覺得新奇，認為住在校舍是很特別的體驗，不過也有人認為，學校歷史悠久可能鬧鬼，不敢住進去。