大陸考古學家在陝西發現漢武帝的陵墓「茂陵」，出土一件造型像山的銅鑄薰香爐，埋在墓室2000多年仍金光閃閃，專家提到，薰香爐原本放在漢朝宮殿「未央宮」，之後被漢武帝賜給姊姊陽信長公主，薰香爐採用鎏金工藝，達到防止銅器氧化的作用。

根據《陝西歷史博物館》介紹，陝西省興平市茂陵東側從葬坑出土「鎏金銀竹節銅薰爐」，整體金光閃閃，上面刻有9條龍，是古人在室內用於薰香的爐子，爐蓋做成鏤空的山造型，當香料在爐內燃燒時，煙霧會透過鏤孔飄散出來，看起來像山上升起仙氣。

鎏金銀竹節銅薰爐是西漢文物，專家透過銘文與出土地點推斷，原本應放置於未央宮，屬於御用物品，建元五年（前136年），漢武帝將它賜給姊姊陽信長公主，鎏金銀竹節銅薰爐主要材質為青銅，但出土後依舊金光閃閃，與其它青銅器不同。

專家解釋，鎏金銀竹節銅薰爐外表採用鎏金工藝，鎏金就是將金和水銀混合成金泥，塗抹在銅器表面，經過加熱、打磨等技術變得金光閃閃，鎏金技藝除了能顯現器物的華麗，也能達到防止銅器氧化的效果，一般留下來的鎏金銅器都保存完好。