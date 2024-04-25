印尼一名24歲人妻近日分享自己的愛情故事，指9歲時她參加一場親戚的婚禮，當時還與新人合影，未料11年後，她與當年的新郎相遇，對方與妻子分居多年，儘管兩人差38歲卻很合拍，進而產生情愫，認識1年就結婚。

Mengenal Renata Fadhea, Datangi Pernikahan Pria Saat 9 Tahun Kini Menikah Dengannya, Beda 38 Tahun https://t.co/LZK0mltz1s pic.twitter.com/mVmrGLwxjh — Wong Gilo Palembang (@GiloPalembang) January 17, 2024

根據《TribunNews》報導，24歲人妻法迪雅（Renata Fadia）與丈夫相差38歲，兩人育有一個孩子，近日法迪雅在抖音分享婚姻故事，9歲時她參加一場遠房親戚的婚禮，當時還與新人一起合照，11年後她與分居多年的新郎相遇，兩人很快就成為朋友。

法迪雅提到，2019年因緣際會結識丈夫，得知對方分居多年，兩人關係才越來越親密，「當時翻看丈夫的結婚照，發現一張合照裡居然有我，才知道我曾經參加過他的婚禮」，丈夫之後與元配離婚，2020年娶了法迪雅，隔年生下孩子。

法迪雅也強調，她並不是第三者，丈夫與第一任妻子婚後不久感情破裂，兩人決定分居，膝下也沒有孩子，她與丈夫是遠房親戚，小孩不會出現基因缺陷，雖然她和丈夫相差38歲，但兩人個性相當契合，生活過得很幸福。