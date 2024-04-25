歷史上的王朝更迭，幾乎伴隨著殺戮和血腥，唯獨清朝王室不太一樣，甚至還受到部分優待，至於在皇宮內任職的奴僕又該何去何從？事實上，回到民間的宮裡人，多數都很慘，唯有2類人靠著一技之長，成了搶手貨，繼續過好日子。

根據《搜狐網》報導，1912年2月12日，袁世凱逼著溥儀頒布退位詔書，清朝自此滅亡，不過當時溥儀還簽了清室優待條件，保障了大部分皇室成員的生活。直到1924年10月，優待條件被改了，皇族所有的待遇跟平民一樣，政府只會給皇室50萬元，雖然私產一樣沒有變動，但是皇族為了生存也不得不外出賺錢。

除了皇室，那些原本在宮裡生活的太監、宮女，前者因為從小被閹割，出宮後幾乎不能過正常人的生活，也因為職業的特殊性，經常遭人鄙視，晚年生活淒涼；後者被趕出宮後，因為年紀較大，在當時普遍早婚的社會，即便姿色再好也沒有人願意娶，加上自小生活在宮中，可以說完全和社會脫節，大多靠著在宮裡培養的技能，做手工養活自己，遭遇較差的則可能淪落風塵，甚至被賣掉當奴隸。

不過清朝滅亡後，皇宮裡倒是有2種人成了搶手貨，首先是御廚，只要說出為皇帝做飯菜的工作經歷，就會被飯店高薪錄用，畢竟有不少達官貴人想吃上皇宮的飯菜。其次是御醫，因為曾為皇帝看病，加上優異的治病技術，被民間各大醫療院所爭搶，甚至成了院內活招牌。