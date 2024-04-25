英國威爾斯一名25歲色情網美經營成人平台，在網路上擁有不少粉絲，近日她坦言入行4年確實賺了不少錢，卻也帶來許多困擾，例如擔心大尺度照片被外流、找不到其他工作、不被受到尊重等，目前她正在考慮引退。

根據《每日星報》報導，25歲色情網美蘿絲（Lowri Rose）4年前開始經營成人平台，靠販售大尺度影像賺錢，她說剛入行時確實賺得很快，但隨著競爭越來越激烈，必須拍出更新穎的題材吸引眼球，才能賺到更多錢，讓她感到非常擔憂。

蘿絲指出，一開始拍攝大尺度影像時，沒意識到對生活會造成影響，如今她擔心影像外流，「雖然都是付費才能觀看的內容，但還是難防止影片被傳出去」，此外也經常受到各種騷擾，「民眾會用有色眼光看待我，甚至覺得有權對我為所欲為」。

蘿絲提到，不少酸民總是嫌她胖，就算體重很輕了，還是不斷遭受批評，她只能動手術做改變，對她心理造成很大傷害，這份工作讓她被貼滿負面標籤，因此決定離開色情行業，也坦言對未來充滿憂慮，更勸年輕女孩別跟隨她的腳步入行，目前她繼續從事模特兒工作，未來想嘗試創作音樂，希望能重新感受到快樂。