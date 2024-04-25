一般人的印象中，佛門乃清淨之地，皈依佛門者必須六根清淨、吃齋念佛，但明朝卻屢屢發生尼姑「榨乾」少年學子的荒淫事件，逼得官員祭出一招，將尼姑按照豬肉價格，秤斤賣給老光棍，這才遏止亂象。

根據《搜狐網》報導，明朝永樂年間一名讀書人進京趕考，途中路過一間尼姑庵，因為天色已晚便入內商量借宿，沒想到身體卻被「榨乾」，縱慾而亡，尼姑們擔心事跡敗露便將其肢解。後來天順年間，又有一位舉人被尼姑強留過夜，幾個月後逃出，卻已經骨瘦如柴、不成人樣。

諸如此類的事件頻傳，為此明朝皇帝還下令未滿59歲的女子嚴禁出家，不過新政策頒布後效果不彰，尼姑的醜事還是不斷發生，甚至成了風塵女子的代表。

萬曆33年，明神宗派大臣周儒教巡視江南時，又遇到假尼姑的荒淫事件，但地方官員卻束手無策，氣得下令「羅致諸尼，不笞不逐，但以衡量准其肥脊，每斤依照豬肉價賣給鰥夫」。意即今後如果再有尼姑穢亂佛門，本官既不打妳，也不流放妳，直接把妳按照豬肉價格，秤斤論兩賣給沒有妻子或是喪妻的男子。

命令下達後，不僅明神宗大表贊同，老百姓也拍手叫好，那些老光棍們更是樂觀其成，許多假尼姑也嚇得紛紛「還俗」，佛門風氣才逐漸好轉。