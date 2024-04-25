大陸浙江一名公司員工上班時，發現辦公室總是飄出怪味，時不時還出現蒼蠅，在其中一面牆壁附近亂飛，他們鑿開牆壁一探究竟，發現裡面竟藏了許多食物，例如麵條及海鮮等，才知道這裡是老鼠儲藏食物的地方，趕緊將牆面封死以免老鼠再次入侵。

一名女員工先前在抖音提到，發現辦公室總是飄散怪味，聞起來像食物腐敗的味道，不僅如此，其中一面牆壁總是有蒼蠅在飛，讓他們驚覺不對勁，擔心牆裡可能有死老鼠的屍體，於是拿出鐵槌鑿開牆壁，沒想到竟掉出一大堆食物。

原PO表示，牆裡的食物非常多，有花生、麵條還有海鮮，驚覺這裡原來是老鼠儲藏食物的地方，由於他們公司隔壁是雜貨店，推測老鼠應該是從店裡偷食物，隨後藏在這一面牆的後方，之後他們重新封住牆壁，塗了厚厚兩層水泥，以免老鼠帶夥伴來報復。

影片曝光後，不少網友笑翻表示「好傢伙！拿了老鼠的家產，還把牠們的窩也掀了」、「真的是抄家了」、「米奇首富一夜破產」、「老鼠：我過冬的食物呢？」、「這家老鼠是大戶人家」、「看得出來這隻老鼠不挑食，連貝殼也留著」、「老鼠一回家，發現家被偷了」。